Probabili formazioni Sampdoria-Empoli: ventiseiesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Empoli, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 19 febbraio. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con pagelle, moviola e parole dei protagonisti nella cornice del Ferraris. Sampdoria – Giampaolo potrebbe schierare il suo 4-3-1-2 ma tutto dipende dalle condizioni di Quagliarella. L’alternativa è il 4-4-1-1 con Sensi alle spalle di Caputo. Empoli – Non cambia Andreazzoli che propone un 4-3-2-1 con Bajrami ed Henderson alle spalle del solito Pinamonti. Le Probabili formazioni Sampdoria (4-3-1-2): ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 19 febbraio. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con pagelle, moviola e parole dei protagonisti nella cornice del Ferraris.– Giampaolo potrebbe schierare il suo 4-3-1-2 ma tutto dipende dalle condizioni di Quagliarella. L’alternativa è il 4-4-1-1 con Sensi alle spalle di Caputo.– Non cambia Andreazzoli che propone un 4-3-2-1 con Bajrami ed Henderson alle spalle del solito Pinamonti. Le(4-3-1-2): ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: MEDIASET - Cagliari-Napoli, le probabili formazioni, Ospina in porta, Osimhen in attacco - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Cagliari-Napoli, le probabili formazioni, Ospina in porta, Osimhen in attacco - TuttoFanta : ??#ATALANTA, le parole di #Boga: 'Mi trovo molto bene qui, è la squadra giusta per me, mi sono abituato a questo tip… - RadioRossonera : Siamo LIVE con LUNCH PRESS ?? ?? In studio @edohermano e @EmaFrigerio12, in collegamento Martina Rossonera ???? Vers… - psb_original : Le probabili formazioni della ventiquattresima giornata di Serie B #SerieB -