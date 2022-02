Pd, Letta Prodi e Gentiloni ‘in cattedra’ a scuola politica dem (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si intitola ‘Per una mappa del mondo’ la due giorni della scuola di formazione Pd che si svolgerà sabato e domenica. Mille gli iscritti all’iniziativa organizzata da Gianni Cuperlo. Si tratta della prima di cinque sessioni che si svolgeranno da domani a giugno. Il programma di questa prima parte del corso di politica dem vede diversi big tra i relatori a partire dal segretario Enrico Letta, Romano Prodi, Paolo Gentiloni. Questo il programma. Si parte domani alle 10 con Lucio Caracciolo, direttore di Limes, poi Filippo Andreatta che parlerà di ‘La Nuova America’, la giornalista di Rai Giovanna Botteri farà invece il punto su ‘La Francia verso le presidenziali 2022’ mentre l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci interverrà sulla strettissima attualità: ‘La guerra alle porte. La crisi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si intitola ‘Per una mappa del mondo’ la due giorni delladi formazione Pd che si svolgerà sabato e domenica. Mille gli iscritti all’iniziativa organizzata da Gianni Cuperlo. Si tratta della prima di cinque sessioni che si svolgeranno da domani a giugno. Il programma di questa prima parte del corso didem vede diversi big tra i relatori a partire dal segretario Enrico, Romano, Paolo. Questo il programma. Si parte domani alle 10 con Lucio Caracciolo, direttore di Limes, poi Filippo Andreatta che parlerà di ‘La Nuova America’, la giornalista di Rai Giovanna Botteri farà invece il punto su ‘La Francia verso le presidenziali 2022’ mentre l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci interverrà sulla strettissima attualità: ‘La guerra alle porte. La crisi ...

