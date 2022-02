"Non mangiavo, sono finita in ospedale": il dramma di Alice Del Frate sconvolge la De Filippi, com'era ridotta (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Non mangiavo, sono finita in ospedale”: il racconto di una delle ballerine di Amici di Maria De Filippi, il programma in onda su Canale 5, lascia tutti senza fiato. Si tratta di Alice Del Frate, che si è raccontata alla sua professoressa Veronica Peparini. I suoi problemi con l'alimentazione sono stati al centro di una lunga confessione. "Da quando sono stata male per l'alimentazione… Sì, sono stata abbastanza male. Mi ha cambiato come persona, mi ha reso insicura. Prima ero leader, ero io che movimentavo i gruppi. Le persone mi cercavano", dice. La ballerina riavvolge il nastro dei ricordi e parla di quello che avveniva alle scuole elementari quando paragonava il suo fisico a quello delle altre ginnaste. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Nonin”: il racconto di una delle ballerine di Amici di Maria De, il programma in onda su Canale 5, lascia tutti senza fiato. Si tratta diDel, che si è raccontata alla sua professoressa Veronica Peparini. I suoi problemi con l'alimentazionestati al centro di una lunga confessione. "Da quandostata male per l'alimentazione… Sì,stata abbastanza male. Mi ha cambiato come persona, mi ha reso insicura. Prima ero leader, ero io che movimentavo i gruppi. Le persone mi cercavano", dice. La ballerina riavvolge il nastro dei ricordi e parla di quello che avveniva alle scuole elementari quando paragonava il suo fisico a quello delle altre ginnaste. ...

