Nappi: Ora De Luca si accolli le spese (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Ora il governatore De Luca si accolli il pagamento delle spese processuali per l’ennesima insensata ordinanza che ha partorito sulle scuole. Dopo che per il comparto non è stato speso un euro, dopo che gli alunni campani sono rimasti a casa più che in ogni altra parte d’Italia, è assurdo che la Regione Campania, condannata dal Tar, si trovi pure a sborsare denaro pubblico per i diktat dell’uomo solo al comando, generati soltanto dalla necessità di andare contro tutto e tutti, e di coprire il fallimento totale sulla gestione del contrasto alla pandemia”. Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e componente della Commissione Istruzione del Consiglio regionale della Campania. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Ora il governatore Desiil pagamento delleprocessuali per l’ennesima insensata ordinanza che ha partorito sulle scuole. Dopo che per il comparto non è stato speso un euro, dopo che gli alunni campani sono rimasti a casa più che in ogni altra parte d’Italia, è assurdo che la Regione Campania, condannata dal Tar, si trovi pure a sborsare denaro pubblico per i diktat dell’uomo solo al comando, generati soltanto dalla necessità di andare contro tutto e tutti, e di coprire il fallimento totale sulla gestione del contrasto alla pandemia”. Lo ha affermato Severino, consigliere regionale della Lega e componente della Commissione Istruzione del Consiglio regionale della Campania. Consiglia

