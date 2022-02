Napoli, la banda dei carabinieri: accordo con un pizzaiolo per il colpo alle Poste. I nomi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Avevano messo su una vera e propria banda per commettere quella rapina. I due carabinieri, in accordo con un terzo soggetto, avevano deciso di puntare sui quattro clienti dell’ufficio Postale di Corso Meridionale perché conoscevano bene i loro movimenti. A finire in manette Antonio Vigorito, Andrea Tiglio e Alfonso Liquore. I primi due sono i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Avevano messo su una vera e propriaper commettere quella rapina. I due, incon un terzo soggetto, avevano deciso di puntare sui quattro clienti dell’ufficio Postale di Corso Meridionale perché conoscevano bene i loro movimenti. A finire in manette Antonio Vigorito, Andrea Tiglio e Alfonso Liquore. I primi due sono i L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

