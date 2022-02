Milleproroghe | M5s | emendamento contro aumento tetto contante

(Di venerdì 18 febbraio 2022) "Abbiamo presentato in Aula unsoppressivo al Decretorispetto all'innalzamento deldelvotato dal centrodestrail parere del Governo. Come spiega ...

Ultime Notizie dalla rete : Milleproroghe M5s

"Abbiamo presentato in Aula un emendamento soppressivo al Decretorispetto all'innalzamento del tetto del contante votato dal centrodestra contro il ... capogruppoe vicepresidente in ...Non c'è solo l'incidente sul: gli ostacoli sono anche altri. Ci sono vari ... leggi anche Superbonus, l'intervista a Castaldo (): "Critiche di Draghi fuori luogo, ora bisogna rinviare ...È stata una nottataccia per la maggioranza alle prese con l’esame degli emendamenti al decreto Milleproroghe nelle commissioni Bilancio ... l’acciaieria il primo firmatario Gianpaolo Cassese (M5S) ha ...L’ex esponente del M5S, ospite di “Stasera Italia”, il talk politico ... anche abbastanza serio (la bocciatura del Milleproroghe sull’abbassamento del tetto ai contanti da 2.000 a 1.000 euro, nda) e ...