Meta rischia una nuova multa per violazione della privacy: i precedenti e cosa sta succedendo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continua il periodo buio per la società Meta, il procuratore generale del Texas fa causa alla società ex Facebook per violazione della privacy. In particolare il procuratore Ken Paxton accusa la società di Zuckerberg di aver registrato i dati biometrici di milioni di persone per più di un decennio, per poi utilizzare tali dati per scopi commerciali. Tutto ciò è in contrasto con il CUBI Act, infatti in Texas sono vigenti regole molto rigide per quanto riguarda la sicurezza dei dati sensibili e biometrici dei cittadini. “Meta non trarrà più vantaggio dalle persone e dai loro figli con l’intenzione di ricavarci un profitto a scapito della propria sicurezza”, ha dichiarato sul suo sito ufficiale Ken Paxton che si fa portavoce dei texani per la battaglia sulla privacy ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continua il periodo buio per la società, il procuratore generale del Texas fa causa alla società ex Facebook per. In particolare il procuratore Ken Paxton accusa la società di Zuckerberg di aver registrato i dati biometrici di milioni di persone per più di un decennio, per poi utilizzare tali dati per scopi commerciali. Tutto ciò è in contrasto con il CUBI Act, infatti in Texas sono vigenti regole molto rigide per quanto riguarda la sicurezza dei dati sensibili e biometrici dei cittadini. “non trarrà più vantaggio dalle persone e dai loro figli con l’intenzione di ricavarci un profitto a scapitopropria sicurezza”, ha dichiarato sul suo sito ufficiale Ken Paxton che si fa portavoce dei texani per la battaglia sulla...

