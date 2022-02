Leucemia fulminante, una bimba di due anni muore all'ospedale Salesi. A inizio mese aveva contratto il Covid (Di venerdì 18 febbraio 2022) ANCONA - Choc per la morte di una bambina di due anni. Il suo cuore ha smesso di battere ieri, intorno alle 19,30, all'ospedale Salesi di Ancona. La piccola a inizio mese era risultata positiva al ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 18 febbraio 2022) ANCONA - Choc per la morte di una bambina di due. Il suo cuore ha smesso di battere ieri, intorno alle 19,30, all'di Ancona. La piccola aera risultata positiva al ...

Leucemia fulminante, una bimba di due anni muore all'ospedale Salesi. A inizio mese aveva contratto il Covid La piccola a inizio mese era risultata positiva al Covid ma a strapparla alla morte, secondo quanto emerso al momento, sarebbe stata una leucemia fulminante. Era arrivata all'ospedale pediatrico dal ...

Leucemia fulminante, muore bimba di 2 anni Nella notte però le condizioni della piccola hanno continuato ad aggravarsi ed è morta a seguito di una leucemia fulminante. Giunta al pronto soccorso e assegnato un codice rosso, alla bambina sono ...

Leucemia fulminante, muore bimba di 2 anni Cronache Maceratesi

