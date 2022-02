Le nuove date di Ernia nel 2022 | Gemelli Tour riprogrammato

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono state annunciate ledinel, dopo il posticipo del. I concerti, inizialmente programmati per questo periodo, non potranno tenersi come da calendario già annunciato. A causa del perdurare dell’emergenza pandemica, slittano tutti gli eventi di. Ledinelsono però già note e i biglietti rimarranno validi per accedere ai rispettivi nuovi appuntamenti. A causa del perdurare delle limitazioni relative alle capienze degli eventi, ildiviene oggial periodo estivo. Era originariamente previsto tra febbraio e aprile ...