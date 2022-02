Lazio | Luiz Felipe ha scelto il Betis | i dettagli

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il difensore della, ha deciso la sua nuova squadra e sarà ilSiviglia. Battuta la concorrenza del Siviglia.haquale sarà il suo futuro. Il difensore dellain scadenza ha deciso di andare in Spagna. La sua nuova avventura ripartirà dalche ha battuto la concorrenza del Siviglia. Secondo Marca, avrebbe trovato l’accordo per un quadriennale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ilducabianco77 : @Federico_FR24 Dici che la Lazio ci perde a passare da Luiz a Romagnoli? - CalcioNews24 : #LuizFelipe ha scelto il suo futuro ?? - oyakodon_h : Stefano Borghi che nell'ultimo video devasta la difesa della Lazio e in particolare l'esaltazione a grande fenomeno… - LALAZIOMIA : “Luiz Felipe-Betis Siviglia, accordo fatto” - MomentiCalcio : #Lazio, #LuizFelipe saluta i biancocelesti e sceglie il Betis Siviglia: per il difensore accordo quadriennale -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Luiz

Per quanto riguarda invece la difesa occhi puntati su Bremer del Torino, con il quale sembra ci siano già stati dei contatti eFelipe dellache sembra destinato a lasciare la capitale. ...(4 - 3 - 3) : Strakosha; Marusic,Felipe, Patric, Radu (72 Hysaj); Milinkovic, Leiva (68 Cataldi), Luis Alberto (83 Basic); Pedro (83 Cabral), Felipe Anderson, Zaccagni (83 Moro). A disp. :...Il difensore, secondo quanto scrive Marca, ha scelto il Betis Siviglia con il calciatore biancoceleste che ha deciso di dire sì al club del Benito Villamarín. L’accordo raggiunto è quadriennale tra il ...ROMA - In Spagna sono sicuri: Luiz Felipe ha firmato per il Betis Siviglia. Secondo quanto riporta Marca, il difensore della Lazio in scadenza di contratto a giugno ha deciso di accettare la proposta ...