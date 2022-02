La commovente lettera di un piccolo tifoso scatena una gara di solidarietà sul web: cosa hanno organizzato (Di venerdì 18 febbraio 2022) La lettera di un piccolo tifoso ha commosso un’intera squadra di calcio e anche il web. Il bambino, di 6 anni e mezzo, ha scritto alla squadra del cuore per promettere che un giorno avrebbe assistito alle loro partite, ma che al momento non poteva permetterselo. Ecco il contenuto della lettera e l’incredibile iniziativa del web. La lettera del piccolo tifoso che ha commosso il web: cosa c’è scritto Si è firmato semplicemente “Joe, 6 anni e mezzo”. Non ha scritto il mittente neanche sulla lettera, scritta su un pezzo di foglio strappato, ma né il web né la squadra dello Swindon sono rimasti indifferenti. Il piccolo tifoso inglese ha inviato alla sua squadra del cuore queste parole: “La mamma non ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ladi unha commosso un’intera squadra di calcio e anche il web. Il bambino, di 6 anni e mezzo, ha scritto alla squadra del cuore per promettere che un giorno avrebbe assistito alle loro partite, ma che al momento non poteva permetterselo. Ecco il contenuto dellae l’incredibile iniziativa del web. Ladelche ha commosso il web:c’è scritto Si è firmato semplicemente “Joe, 6 anni e mezzo”. Non ha scritto il mittente neanche sulla, scritta su un pezzo di foglio strappato, ma né il web né la squadra dello Swindon sono rimasti indifferenti. Ilinglese ha inviato alla sua squadra del cuore queste parole: “La mamma non ...

Advertising

telodogratis : “Mamma non ha i soldi per farmi venire alla partita”: la commovente lettera di un bimbo di sei anni - zazoomblog : Mamma non ha i soldi per farmi venire alla partita: la commovente lettera di un bimbo di sei anni - #Mamma #soldi… - ClaudiaSarritzu : RT @tiscalinotizie: Bellissima e commovente intervista a #EdithBruck, a cura di @ClaudiaSarritzu - tiscalinotizie : Bellissima e commovente intervista a #EdithBruck, a cura di @ClaudiaSarritzu - Giovann66413037 : @Tiziana99296006 @giuliaselvaggi2 @DinoGiarrusso Ma non diciamo baggianate. Quale commovente lettera tra padre e fi… -