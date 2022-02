Juventus-Torino 1-1 | Juric | “Meritavamo di vincere | Bremer un grande difensore”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico del, Ivan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del derby contro la, terminato per 1-1: “Abbiamo disputato una gara intelligente e in cui abbiamo prestato molta attenzione. Siamo stati bravissimi in difesa, annullando sia Dybala che Vlahovic e prendendo gol solo da calcio d’angolo.di, purtroppo non abbiamo sfruttato alcune palle gol“. L’allenatore dei granata ha poi parlato dei singoli: “è un ragazzo stupendo ed un. Pressando altissimo è fondamentale avere un giocatore così. Il derby deve darci la forza che talvolta perdiamo. Belotti? Ha detto che vuole finire la stagione e poi decidere con calma. Io gli credo. Adesso che è tornato ad essere sé stesso non gli resta ...

Lo ha detto il tecnico della, Massimiliano Allegri al termine del match pareggiato 1 - 1 con il. Sul match di Vlahovic ha spiegato: "Stasera avrebbe dovuto portare Bremer in giro per ...Commenta per primo Christian Vieri commenta alla Bobo Tv la partita tra: 'Bremer - Vlahovic non c'è mai stata partita. Lo juventino oggi non l'ha mai presa e il brasiliano gli è sempre stato addosso, aggressivo. Vlahovic doveva cercare spazi in ...Termina 1-1 l'anticipo della 26esima giornata di Serie A tra Juventus e Torino. Ci pensa De Ligt dopo 13 minuti a portare il risultato a favore dei bianconeri, ma Belotti ritrova il gol - dopo 111 ...Le parole di de Ligt a Dazn, nel post Juventus-Torino: DERBY - "Una partita molto importante, per la città per i tifosi, per questo si vuole sempre vincere" CON ALEX SANDRO - "Molto bene, penso che ...