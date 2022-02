Juventus, rinnovo Dybala: appuntamento fissato. L’idea della Joya (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Juventus e Dybala lavorano ancora al rinnovo di contratto. La Joya avrebbe un’idea Quello di questa sera sulla carta potrebbe essere l’ultimo derby della Mole per Paulo Dybala. Solo sulla carta però, perché l’argentino avrebbe ben altre idee per il suo futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino dovrebbe incontrare la dirigenza della Juventus dopo il Cda della prossima settimana. I bianconeri rivedranno la proposta d’ingaggio, ma Dybala è pronto a venire incontro all’esigenze della Juve: la volontà della Joya, infatti, è quella di rimanere all’ombra della Mole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lalavorano ancora aldi contratto. Laavrebbe un’idea Quello di questa sera sulla carta potrebbe essere l’ultimo derbyMole per Paulo. Solo sulla carta però, perché l’argentino avrebbe ben altre idee per il suo futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino dovrebbe incontrare la dirigenzadopo il Cdaprossima settimana. I bianconeri rivedranno la proposta d’ingaggio, maè pronto a venire incontro all’esigenzeJuve: la volontà, infatti, è quella di rimanere all’ombraMole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

