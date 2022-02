Influenza, Iss: “Epidemia finita” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – finita l’Epidemia di Influenza. La curva epidemica, infatti, scende sotto la soglia basale con un livello pari a 2,9 casi per mille assistiti. Nell’ultima settimana i casi stimati sono circa 171.000, per un totale di circa 4.105.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. E’ quanto emerge dal bollettino della rete ‘Influnet’, il sistema di sorveglianza integrata dell’Influenza dell’Istituto superiore di sanità (Iss), aggiornato oggi, e relativo alla settimana 7-13 febbraio. L’Iss sottolinea inoltre come la maggior parte dei casi di sindrome simil-Influenzale segnalati sono riconducibili ad altri virus respiratori diversi da quelli Influenzali la cui circolazione si è mantenuta bassa e di tipo sporadico per tutta la stagione. E ancora, rispetto ai dati ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) –l’di. La curva epidemica, infatti, scende sotto la soglia basale con un livello pari a 2,9 casi per mille assistiti. Nell’ultima settimana i casi stimati sono circa 171.000, per un totale di circa 4.105.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. E’ quanto emerge dal bollettino della rete ‘Influnet’, il sistema di sorveglianza integrata dell’dell’Istituto superiore di sanità (Iss), aggiornato oggi, e relativo alla settimana 7-13 febbraio. L’Iss sottolinea inoltre come la maggior parte dei casi di sindrome simil-le segnalati sono riconducibili ad altri virus respiratori diversi da quellili la cui circolazione si è mantenuta bassa e di tipo sporadico per tutta la stagione. E ancora, rispetto ai dati ...

