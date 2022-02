IL CANTANTE MASCHERATO | IVA ZANICCHI IN GIURIA | NUOVI DUETTI E DUE SVELAMENTI

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo l’ottimo esordio con il 20% di share e punte del 30% allo svelamento di Gallina (Fiordaliso), Iltorna su Rai1 con la seconda puntata, in onda alle 21.25 di venerdì 18 febbraio. InIvain sostituzione di Francesco Facchinetti, risultato positivo al Covid. Il– Seconda Puntata Si aprirà con lo spareggio tra Pesce Rosso ed Aquila il secondo appuntamento con “Il’ , il talent game show, condotto da Milly Carlucci, in onda venerdì 18 febbraio alle 21.20 su Rai 1. Il– Sfide aGli abbinamenti per i diecitra i concorrenti e famosi cantanti italiani saranno: Volpe- Tanta voglia ...

Advertising

chetempochefa : 'Polemiche Rai. Venerdì 11 febbraio giorno in cui decadeva l'obbligo della mascherina, la Rai ha trasmesso Il Canta… - lucaforever__ : Guardati il cantante mascherato che è meglio - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #IlCantanteMascherato Chi si nasconde dietro le maschere? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #IlCantanteMascherato L'Aquila è proprio lei! Alba Parietti! - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #IlCantanteMascherato Francesco Facchinetti positivo al Covid saluta il pubblico in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : CANTANTE MASCHERATO

Lorenzo Di Palma Aquila e Cavalluccio Marino smascherati, anzi smascherate. Pesce Rosso (di nuovo) e Drago allo spareggio. Si è conclusa così la seconda puntata de " Il", lo show un po' talent e un po' game, condotto da Milly Carlucci , venerdì 18 febbraio in prima serata su Rai 1 . Aquila , che era come un po' tutti avevano capito, Alba Parietti ...Sorprese e colpi di scena nella seconda puntata de Il2022 . Menomale, verrebbe da dire. Dato che in generale l'andamento della serata si è rivelato, anche ieri, abbastanza lento. Non possiamo non tenerne conto nelle pagelle finali , ...Su Rai 1 è andata in onda una puntata de Il cantante mascherato. Su Rai 2 N.C.I.S. Su Rai 3 la serie Il prezzo della pace. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Fosca Innocenti. Su Italia 1 Transporter: ...La puntata di stasera de "Il cantante mascherato" andrà in onda senza Francesco Facchinetti. Secondo quanto anticiato Tvblog.it, sarà Iva Zanicchi a prendere il suo posto al banco dei giudici, accanto ...