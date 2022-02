Hermes | nel 2021 utile sale a 2 | 4 miliardi +77% 2

(Di venerdì 18 febbraio 2022)chiude ilcon unnetto a 2,4di euro, in crescita del 77% rispetto all'anno precedente. Il fatturato consolidato del gruppo ha raggiunto circa 9(8.981 milioni), in ...

chiude il 2021 con un utile netto a 2,4 miliardi di euro, in crescita del 77% rispetto all'anno precedente. Il fatturato consolidato del gruppo ha raggiunto circa 9 miliardi (8.981 milioni), in ...Le vendite della divisione pelletteria e selleria sono diminuite del 5,4%periodo, conche ha giustificato la performance con i limiti di capacità. Seduta negativa per, che si ...Hermès spicca il volo nel 2021. La maison high luxury francese ha registrato un fatturato consolidato di 8,9 miliardi di euro, in crescita del 41% rispetto al 2020. Anche rispetto ai livelli ...Sul listino francese corre Renault (+3%) dopo i conti 2021 mentre scivolano Hermes (-4,7%), che paga una trimestrale deludente, ed Edf (-4,4%), costretta a un aumento di capitale da 3 miliardi.