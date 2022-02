Green pass, non servirà all'aperto e nei negozi. Draghi: «A giorni pronta la road map» (Di venerdì 18 febbraio 2022) La normalità è sempre più vicina. Il premier Mario Draghi è stato chiaro: «Voglio uscire il più presto possibile dall?emergenza, perché ci siamo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 18 febbraio 2022) La normalità è sempre più vicina. Il premier Marioè stato chiaro: «Voglio uscire il più presto possibile dall?emergenza, perché ci siamo...

Advertising

gparagone : Il sindaco di Trieste chiede al governo di poter istituire leggi speciali come per le Br contro i no Green Pass e i… - borghi_claudio : Mi dicono dalla XII commissione che l'emendamento sulla fine del green pass assieme allo stato di emergenza il 31 m… - borghi_claudio : Qualcosa si muove. Se il M5S fosse coerente e votasse con noi emendamento per lo stop green pass con la fine dello… - Piergiulio58 : Il marito di Raggi: 'Sciopero della fame contro il green pass e l'obbligo vaccinale'. ???? - mr_myro : Ma come?! Prima sticazzi dei bar e ristoranti che chiedono green pass possano fallire il caffè e la pizza me li fac… -