Giorgetti | “Se mi fido di Salvini? La politica è rendere possibile il desiderabile Lui esprime un desiderio | io cerco di renderlo possibile”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) “Laè l’arte diciò che è. Il mio segretarioun. Iodi interpretarlo ein quello che è l’attività di governo”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlorispondendo a un giornalista, durante la conferenza stampa al termine del Cdm, che gli ha chiesto dei suoi rapporti con Matteoe se abbia o meno fiducia nel leader leghista. Quanto alle dinamiche politiche in Parlamento, “è importante – ha aggiunto– che il Parlamento migliori le proposte del Governo e non le peggiori”, sottolineando che “l’attività del Parlamento va rispettata” con ...

Advertising

fattoquotidiano : Giorgetti: “Se mi fido di Salvini? La politica è rendere possibile il desiderabile. Lui esprime un desiderio, io ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti fido

Il Fatto Quotidiano

Mentre Giancarlomedita la fuga, il ministro Giovannini ha nominato l'ex Dg di Bankitalia,... il capo di Gabinetto Chinè e ilGiansante. Motivazione? Nessuna. Colpevole solo di aver ...Si fida ancora di Giuseppe Conte?, è stato chiesto: 'Sì, mi', ha detto Letta nel corso di una ... Leggi Anche: 'Non mi dimetto ma serve una nuova fase di governo' - Salvini: 'Nessun ...Io cerco di interpretarlo e renderlo possibile in quello che è l’attività di governo”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti rispondendo a un giornalista, durante la conferenza ...In più, lei ha la fiducia di Draghi che più volte glie l'ha espressa. Ma lei si fida di Salvini?". Sono le due domande rivolte al ministro Giorgetti dal Foglio nella conferenza stampa a Palazzo ...