GF Vip6, "Non mi interessa nulla di te". Barù spiazza una concorrente (Di sabato 19 febbraio 2022) Barù torna a far parlare di sè. Ecco cos'è accaduto in casa E' uno dei concorrenti più eclettici della sesta edizione del Grande Fratello Vip ed è anche uno degli uomini più apprezzati dalle protagoniste femminili del reality show. Gherardo Barù Gaetani, su Instagram @Barulino, è rinomato per la spiccata ironia, per il pungente sarcasmo e per la sua – talvolta eccessiva – schiettezza spiazzante! Nelle ultime ore, il quarantenne torna a far parlare di sè a causa di una dichiarazione che lascia di stucco una concorrente. Si tratta di Manila Nazzaro che, proprio nel corso della giornata, prova a confrontarsi con Barù in merito al suo modo di rapportarsi con i coinquilini all'interno del loft. Dopo un breve preambolo e qualche polemica da parte dell'ex Miss Italia, Barù – che intanto si ...

