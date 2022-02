Flavie Flament millionnaire | ce salaire astronomique que la journaliste touchait chez TF1

Leggi su cityroma

(Di venerdì 18 febbraio 2022) C’est une émission culte du début des années 2000. Stars à domicile fait son grand retour ce vendredi 18 février sur TF1, près de vingt ans après son arrêt. Lorie qui surprend une petite fille au réveil, Jenifer qui débarque en pleine fête d’anniversaire, Yannick Noah qui arrive dans une salle de classe et interrompt un cours…C’est ce genre de rencontres complètement dingues qu’offraità des fans des artistes qui venaient leur faire cette surprise. “C’est une émission culte, pour moi, dans ma carrière. Elle l’est aussi pour les téléspectateurs. Et je m’en rends compte encore plus aujourd’hui, depuis que son retour a été annoncé. Je suis inondée de messages, provenant parfois de gens que je n’aurais jamais imaginé être adeptes de Stars à domicile“, s’enthousiasmait l’animatrice dans les colonnes de Télé 7 Jours le 7 février dernier. Et ...