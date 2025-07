Mattarella | In Ucraina una pace giusta

Il presidente Mattarella evidenzia l'importanza di una pace giusta in Ucraina, sottolineando il coraggio del popolo ucraino e criticando il cinismo che spesso permea le relazioni internazionali. Con un appello alla solidarietà e alla responsabilità globale, invita a superare indifferenza e interessi di parte per costruire un futuro di pace e stabilità . La sfida è ardua, ma la volontà collettiva può fare la differenza.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Non possono essere cinismo e indifferenza a guidare le relazioni e per questo rendiamo onore al coraggio e alla determinazione con cui il popolo ucraino difende il diritto di determinare il proprio destino resistendo da tre anni a una guerra di aggressione ingiustificabile". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiudendo la prima giornata della Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella: In Ucraina una pace giusta

