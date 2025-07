Incendio vicino all' aeroporto di Olbia e voli dirottati disagi per i viaggiatori diretti in Sardegna

Un incendio scoppiato vicino all’aeroporto di Olbia ha causato la chiusura parziale dello spazio aereo, con voli dirottati e frequenti ritardi. Le squadre antincendio e i Canadair sono intervenuti tempestivamente per contenere l’emergenza, ma i disagi per i viaggiatori diretti in Sardegna sono inevitabili. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e consigli utili per affrontare questa situazione imprevista.

Incendio nei pressi dell'aeroporto di Olbia: chiuso parzialmente lo spazio aereo, voli dirottati e ritardi. In azione squadre antincendio e Canadair.

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Un vasto incendio di sterpaglie ha scosso Fiumicino, vicino all’aeroporto, causando momenti di preoccupazione e mobilitazione.

