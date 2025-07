Italia Femminile | tutto sulla sfida con la Spagna che vale i quarti agli Europei

L’Italia femminile si prepara con entusiasmo per una sfida decisiva contro la Spagna, campione del mondo, che potrebbe proiettarla ai quarti di finale degli Europei. La Nazionale di Andrea Soncin ha già conquistato il cuore dei tifosi con il suo impegno e talento, ora l’ultimo ostacolo è rappresentato da questa partita cruciale. Il destino delle Azzurre si decide domani: emozioni e passione sono assicurate!

2025-07-10 18:53:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: La Nazionale Femminile è arrivata nel pomeriggio a Berna per il walk around allo stadio ‘Wankdorf’, dove domani è previsto il tutto esaurito per la sfida – l’ultima del girone – che deciderà le sorti dell’avventura europea delle Azzurre: con una vittoria o un pareggio contro la Spagna campione del mondo la squadra di Andrea Soncin si qualificherebbe ai quarti di finale, raggiunti l’ultima volta nell’edizione del 2013, centrando l’obiettivo prefissato. Il traguardo potrebbe essere ‘tagliato’ anche con una sconfitta, ma in questo caso sarà decisivo il risultato del Portogallo, costretto a battere il Belgio e al tempo stesso a recuperare il gap nella differenza reti, che lo vede dietro all’Italia di sei reti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Calcio femminile: non basta la prodezza di Girelli. Il Portogallo frena l'Italia nella seconda partita dei Campionati Europei. Le azzurre seconde nel girone B. Venerdì la sfida con la Spagna

L'Italia non va oltre l'1-1 contro il Portogallo nel 2° match del girone dell'Europeo femminile: al gol di Cristiana Girelli risponde la rete di Diana Gomes. Per le Azzurre ora la difficile sfida contro la Spagna, in testa al gruppo a punteggio pieno e già certa di un po

