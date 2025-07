Lautaro Martinez vacanze meritate! A fine luglio il rientro in Italia

Dopo una stagione intensa e ricca di emozioni, Lautaro Martinez si gode finalmente le meritate vacanze in Argentina, circondato dalla famiglia. Con il ritorno sempre più vicino, la sua presenza sarà fondamentale anche per l’Inter nella prossima stagione. Un momento di relax che prepara il terreno per una nuova avventura calcistica ricca di sfide e successi. La sua determinazione e passione sono pronte a ritornare sul campo.

Archiviata la stagione, è tempo di vacanze. Lautaro Martinez si sta riposando insieme alla sua famiglia prima di programmare il rientro in Italia. Oggi l'agente Camano ha tolto tutti i dubbi sul futuro, non che ce ne fossero. RIENTRO – Lautaro Martínez sarà ancora il punto di riferimento dell'Inter per la stagione 20252026. L'attaccante argentino, che ha chiuso l'anno amaro, si appresta a vivere tre settimane piene di riposo in patria insieme alla sua famiglia, prima di tornare a Milano a fine luglio per iniziare la preparazione estiva. L'attaccante argentino rientrerà in Italia nell'ultima settimana di luglio, quando Chivu ha fissato l'inizio degli allenamenti alla Pinetina per iniziare a programmare la nuova stagione.

