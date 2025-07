Calciomercato Milan Archie Brown | accelerata Accordo vicino col Gent

Il calciomercato del Milan si accende con l’ingaggio di Archie Brown, promettente talento in vista di una rapida accelerata verso l’accordo con il Gent. Matteo Moretto e Fabrizio Romano, voci affidabili nel settore, fanno il punto sulle ultime novità: i rossoneri sono pronti a chiudere la trattativa, puntando forte sul giovane per rafforzare la rosa. La strategia è chiara: il futuro del Milan passa anche da qui.

Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, fanno il punto su Archie Brown, obiettivo per la fascia sinistra. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Archie Brown: accelerata. Accordo vicino col Gent

In questa notizia si parla di: calciomercato - archie - brown - milan

Calciomercato Milan, Moretto: “Offerta verbale ad Archie Brown”. Il punto - Il calciomercato del Milan si infiamma con le ultime novità di Matteo Moretto, che svela un’offerta verbale fatta ad Archie Brown, il promettente esterno sulla lista dei desideri rossoneri.

Secondo quanto ha riportato Daniele Longo di calciomercato.com, il #Milan sarebbe su Archie #Brown del Gent Il club ha fissato il prezzo: per strapparlo alla concorrenza serviranno 8 milioni di euro, ma il suo non è l’unico nome in lista. Link nelle storie Vai su Facebook

? #Calciomercato #Milan | Il #Gent valuta Archie #Brown 15M: i rossoneri pronti a partire da 10M e aprire i negoziati. Prima però servono uscite. Per #Emerson offerte dalla Russia, ma il terzino non è convinto! via @ACMilan_Press @MikyMusumeci Vai su X

Milan, Archie Brown prende quota: nuovi contatti; Perchè il Milan è interessato ad Archie Brown come post Theo?; Calciomercato: chi sono Pubill e Brown, due nomi per le fasce del Milan.

Calciomercato Milan, il Gent fissa il prezzo per Brown! Il ds Tare vuole sorprende tutti: ecco il nome in lista - Il ds rossonero Tare vuole sorprende tutti: ecco il nome clamoroso in lista Il Milan si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, e il p ... Scrive calcionews24.com

Calciomercato Milan, Tare ha scelto l’erede di Theo: il ds punta su una giovane scommessa - Igli Tare è sempre più deciso a puntare sul giovane terzino sinistro per sostituire Theo Hernandez: è una scommessa! spaziomilan.it scrive