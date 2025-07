Il silenzio degli imbarazzanti | Schlein e quelli del Pd restano muti sulla conferenza per l’Ucraina

Il silenzio degli imbarazzanti Schlein e del PD sulla Conferenza per l’Ucraina è assordante. In un momento cruciale per l’Italia e il suo ruolo internazionale, l’assenza di una posizione chiara appare vergognosa e inquietante. Mentre l’Italia si conferma protagonista grazie alla leadership di Meloni, i rappresentanti del PD preferiscono tacere, lasciando spazio a dubbi e critiche. È tempo che si facciano sentire: il Paese merita trasparenza e coerenza.

«Vergognoso e assurdo il silenzio di Elly Schlein e di tutto il Partito democratico sulla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina. Un evento di grandissimo risalto internazionale, a cui ha partecipato lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che ha ribadito quanto sia centrale e strategica l’Italia nello scacchiere internazionale grazie alla leadership del presidente Meloni». La denuncia arriva dal senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea. Il vergognoso silenzio del Pd sulla conferenza sull’Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il silenzio degli imbarazzanti: Schlein e quelli del Pd restano muti sulla conferenza per l’Ucraina

In questa notizia si parla di: silenzio - schlein - imbarazzanti - restano

Referendum, Schlein davanti alla Rai: “Basta silenzio di Telemeloni, i cittadini vanno informati” - I cittadini protestano davanti alla sede Rai di via Teulada contro il silenzio mediatico sui referendum dell’8-9 giugno.

Il silenzio degli imbarazzanti: Schlein e quelli del Pd restano muti sulla conferenza per l'Ucraina.

Schlein resta in silenzio ma tifa per la bocciatura di Fitto. Imbarazzo ... - Schlein resta in silenzio ma tifa per la bocciatura di Fitto. Riporta ilgiornale.it

Acca Larentia, Schlein: "Imbarazzante il silenzio di Meloni. È sotto ... - "È imbarazzante il silenzio della presidente del Consiglio sui fatti di via Acca Larentia". repubblica.it scrive