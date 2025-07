PS4 PS5 PeaSyo 1.44 | La Rivoluzione del Remote Play su Android per PS4 e PS5

Scopri PeaSyo, la rivoluzione del Remote Play su Android per PS4 e PS5! Immagina di accendere la tua console ovunque tu sia, dal treno alla pausa caffè, e di immergerti nei tuoi giochi preferiti direttamente sullo smartphone o tablet. Con questa applicazione open-source avanzata, potrai personalizzare le impostazioni e goderti prestazioni ottimali, superando i limiti dell’app ufficiale Sony. È il momento di portare l’esperienza di gioco a un livello superiore!

Immagina di poter accendere la tua PlayStation dall’ufficio, dalla caffetteria o mentre sei in viaggio e giocare ai tuoi titoli preferiti direttamente dal tuo smartphone o tablet Android. Con PeaSyo (conosciuto anche come Pixiu ), tutto questo è possibile! PeaSyo è un client open-source avanzato per PlayStation Remote Play, che supera i limiti dell’app ufficiale Sony offrendo maggiore personalizzazione, prestazioni ottimizzate e funzionalità esclusive. Compatibilità: Quali Console e Firmware Supporta?. PeaSyo è compatibile con: PlayStation 4 (PS4) – Richiede firmware 8.00 o superiore PlayStation 5 (PS5) – Supporto completo con tutte le funzioni Attenzione: Se la tua PS4 ha un firmware inferiore alla versione 8. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net