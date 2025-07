I problemi al click day pii l' assalto alle forze dell' ordine | cos' è successo a Napoli

Gli scontri a Napoli durante il Click Day hanno scatenato tensioni e disordini tra manifestanti e forze dell'ordine. La protesta, nata dalle difficoltà nel accedere alla piattaforma per contributi e incentivi, si è trasformata in un violento assalto alle forze dell’ordine, con gravi conseguenze e un bilancio pesante di feriti e tensioni. La situazione rimane critica, sollevando questioni sulla gestione del fenomeno e sulle cause profonde di questa escalation.

Gravi scontri a Napoli tra il movimento disoccupati e la polizia durante una manifestazione organizzata per protestare a fronte delle presunte difficoltà di accedere alla piattaforma del click day, da dove si originano contributi e incentivi. Non è escluso che possano esserci stati anche inflitrati dai centri sociali, che potrebbero aver provocato gli scontri con gli agenti. Alla fine della manifestazione il bilanco è stato pesante, con 10 feriti in totale, di cui 8 tra le forze dell'ordine, compresi due funzionari della Digos. Tra i manifestanti si registrano anche due arresti. La manifestazione ha avuto origine all'esterno della Prefettura e poi è partita in corteo non autorizzato verso via Toledo, dove ci sono stati danneggiamenti al bene pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I problemi al click day, pii l'assalto alle forze dell'ordine: cos'è successo a Napoli

