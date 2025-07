Starmer e Macron doppio patto | sui migranti per fermare gli irregolari e sul nucleare per ‘avvertire’ Putin

Starmer e Macron stringono un doppio patto strategico: da un lato, imponenti misure per frenare gli irregolari e rafforzare i controlli ai confini, dall’altro, un accordo sul nucleare per avvertire Putin. La questione migratoria e la sicurezza energetica diventano così pilastri fondamentali della loro alleanza, consolidando il ruolo di leader europei determinati a fronteggiare le sfide globali. Un’intesa che potrebbe cambiare gli equilibri continentali e oltre.

Anche per il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron il fenomeno del controllo dell’immigrazione è centrale, come conferma l’approvazione del nuovo accordo pilota sul controllo dei flussi migratori tra Regno Unito e Francia. Un piano che entrerà in vigore nelle prossime settimane, come ha annunciato il premier britannico durante una conferenza stampa congiunta con Macron, in occasione della visita di Stato del presidente francese nel Regno Unito. «Per la prima volta, i migranti arrivati su piccole imbarcazioni saranno fermati e rapidamente rimandati in Francia», ha dichiarato Starmer. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it