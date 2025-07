Simone Cristicchi annullato un concerto | Ho la paralisi di Bell mi sto curando

Simone Cristicchi, noto artista italiano, annuncia con rammarico l'annullamento del suo concerto al Forte di Bard previsto per il 12 luglio 2025, a causa di una diagnosi di paralisi di Bell. Questa condizione temporanea, che interessa il nervo facciale, richiede riposo e cure adeguate. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan, ma Cristicchi rassicura sul fatto che sta seguendo le cure necessarie e tornerà presto sul palco.

Firenze, 10 luglio 2025 – Simone Cristicchi annulla il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard in Valle d'Aosta: "È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto nell'ambito della rassegna Aosta Classica. Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell (una forma di paralisi del nervo facciale, ndr), una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione. Vi ringrazio per la comprensione", scrive l'artista sui social. Tanti i messaggi di sostegno per Cristicchi, le cui connessioni con la Toscana sono molte. 🔗 Leggi su Lanazione.it