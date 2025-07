Audiolibro narrato da stephen king non è una sua opera

novità nel panorama della narrazione sonora, offrendo ai fan un’esperienza unica e coinvolgente. Stephen King, maestro del brivido e del terrore, si mette alla prova come narratore, portando la sua inconfondibile voce in territori inesplorati. Un incontro sorprendente tra autore e ascoltatore, che promette di rivoluzionare il modo di vivere le storie. Questa iniziativa rappresenta un’eccezionale opportunità per scoprire un lato inedito di uno dei giganti della letteratura contemporanea.

Stephen King alla guida di un audiolibro non suo: una novità nel mondo della narrazione sonora. Una delle figure più iconiche della letteratura contemporanea, Stephen King, si appresta a intraprendere un progetto inedito che segna una svolta significativa nella sua carriera. Per la prima volta, il celebre autore sarà voce narrante di un audiolibro che non appartiene al suo repertorio letterario. Questa iniziativa rappresenta un'eccezionale collaborazione tra editori e fondazioni dedicate all'arte illustrativa e narrativa. La narrazione di "Hansel e Gretel" secondo Stephen King. Un progetto ispirato alle illustrazioni di Maurice Sendak.

