Pier Silvio Berlusconi cresce il sentiment nei suoi confronti sui social

Pier Silvio Berlusconi sta conquistando i social, con un aumento significativo del sentimento positivo che lo riguarda. I dati di Arcadia confermano questa tendenza: il suo sentiment è cresciuto di ben 5 punti percentuali, evidenziando una percezione più favorevole tra gli utenti. Questo trend non solo riflette la sua popolarità in crescita, ma apre anche nuove prospettive sul ruolo strategico di Berlusconi nel panorama mediatico e societario. Un fenomeno da seguire attentamente.

Pier Silvio Berlusconi accresce il proprio sentiment. La riprova? I dati forniti da Arcadia, che vedono il sentiment nei confronti di Pier Silvio Berlusconi - il cui nome diventa l’amo, la parola chiave, per registrare gli atteggiamenti degli utenti - registrare un incremento di ben 5 punti percentuali del sentiment positivo. Infatti, nel censimento delle interazioni generate dal nome dell’amministratore delegato di Mediaset, c’è un prima e dopo che si manifesta in rete con la presentazione dei nuovi palinsesti tv. Nei giorni antecedenti, infatti, il sentiment positivo raggiungeva la soglia del 47% a fronte di solo 4 mila interazioni complessive, mentre nelle ultime 48 ore, crescono di molto le reaction e parallelamente cresce anche l’atteggiamento favorevole degli utenti che balza a quote 52%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi, cresce il sentiment nei suoi confronti sui social

In questa notizia si parla di: sentiment - pier - silvio - berlusconi

Pier Silvio #Berlusconi chiede "più volti nuovi" per Forza Italia. Cambi generazionali di cui avrebbe bisogno tutto il sistema politico. Però... Il commento di Vincenzo Coronetti su Malpensa24 Vai su Facebook

Pier Silvio in politica? Il sentiment della rete secondo Arcadia; This is me: da Elodie a Pier Silvio Berlusconi, tutti gli ospiti dell'ultima puntata, stasera su Canale 5; Italiani e referendum. In Rete e sui social prevale un sentiment neutro.

Pier Silvio in politica? Il sentiment della rete secondo Arcadia - Dall'annuncio, le interazioni crescono in modo esponenziale passando da 4mila a oltre 93 mila. Lo riporta msn.com

Pier Silvio Berlusconi farà centro? - Le sortite politiche di Pier Luigi Berlusconi, le sottolineature di Antonio Tajani, il futuro di Forza Italia e il caso Renzi. Riporta startmag.it