Un difensore dell’Athletic è stato trovato positivo al doping a causa di una terapia per il trattamento di un tumore La Razón

Un caso che scuote il mondo dello sport: Yeray Álvarez, difensore dell’Athletic Club, è risultato positivo a un test antidoping. La sua positività, però, deriva da una terapia legata a un tumore, un dettaglio fondamentale spesso sottovalutato. La vicenda mette in luce l’importanza di una corretta comunicazione tra atleti e autorità sportive riguardo alle terapie mediche. Scopriamo insieme i dettagli di questa situazione complessa e delicata.

Non è raro che atleti colpiti da gravi patologie debbano seguire terapie mediche che, se non correttamente dichiarate, possono portarli a incappare in positività nei controlli antidoping. È quanto accaduto a Yeray Álvarez, difensore dell'Athletic Club, risultato positivo a un controllo doping Uefa dopo la semifinale d'andata di Europa League contro il Manchester United. Il giocatore ha spiegato in un comunicato che l'esito è dovuto all'assunzione involontaria di un farmaco contro la caduta dei capelli, parte di un trattamento seguito da anni dopo la chemioterapia per un tumore. Ora è sospeso in via provvisoria, in attesa che si concluda il procedimento disciplinare.