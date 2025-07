li porto in tribunale scatta la guerra delle uova tra trump e la california

Strisce, l'amministrazione Trump ha deciso di scendere in campo contro la California, questa volta per il prezzo delle uova. La Casa Bianca accusa le leggi sul benessere animale dello Stato di aver influito sui costi nazionali, scatenando una vera e propria guerra commerciale. Ma cosa si nasconde dietro questa disputa? Scopriamolo insieme, perché il confronto tra politica e agricoltura potrebbe cambiare le regole del gioco.

L’amministrazione di Donald Trump contro la California in tribunale, ancora una volta. Ma in questa occasione è stata la Casa Bianca a fare causa allo Stato guidato da Gavin Newsom. Il motivo? Il prezzo delle uova. Secondo la denuncia, infatti, le leggi californiane che regolano il benessere animale e gli standard di produzione avrebbero contribuito all' aumento dei prezzi a livello nazionale. Nel mirino del Dipartimento di Giustizia a stelle e strisce tre provvedimenti: AB 1437, Proposition 2 e Proposition 12. La linea dell’amministrazione Trump è perentoria: le leggi violano la competenza federale sulle uova stabilita da una legge del 1970. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it