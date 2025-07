Ogni giovedì arriva nella spiaggia del Lido Cinemoving il cinema sotto le stelle

Ogni giovedì sera, la spiaggia del Lido di Venezia si trasforma in un magico cinema sotto le stelle. La quarta edizione di "Al Lido in spiaggia, uno sguardo all’orizzonte" promette emozioni uniche, tra proiezioni di film coinvolgenti e un’atmosfera estiva indimenticabile. Dal 10 luglio al 21 agosto, il cinema all'aperto di Cinemoving invita tutti a vivere momenti di relax e magia in riva al mare, creando ricordi che resteranno nel cuore.

Il cinema all'aperto, Cinemoving, torna al Lido di Venezia con i film in spiaggia sotto le stelle. Quest'estate la quarta edizione di "Al Lido in spiaggia, uno sguardo all'orizzonte" parte da giovedì 10 luglio: in una splendida atmosfera balneare, per sette giovedì, fino al 21 agosto, in riva al mare.

