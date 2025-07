L'interrogazione del Pd sul caso Albanese | Governo difenda indipendenza Onu e diritti di un'italiana

Il Partito Democratico si mobilita per tutelare i diritti umani e la prestigiosa figura di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. In un momento di crescente tensione internazionale, il PD chiede al governo di intervenire con fermezza per difendere l’indipendenza dell’ONU, della CPI e dei diritti di una cittadina italiana sotto attacco. Un impegno essenziale per garantire giustizia e rispetto a livello globale.

Il Pd ha annunciato un'interrogazione al ministro degli Esteri Antonio Tajani sul caso di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, colpita dalle sanzioni dell'amministrazione Trump e finita sotto attacco del governo israeliano. I dem chiedono al governo di "difendere l'indipendenza di Onu e Cpi, e i diritti di una cittadina italiana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

