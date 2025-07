Raid sulle persone in attesa di aiuti a Gaza le immagini dopo l’attacco | i corpi a terra e la disperazione delle donne

In un contesto di estrema tragedia, le immagini raccolte a Gaza dopo il devastante raid israeliano a Deir al-Balah ci mostrano l'orrore di una comunità messa a dura prova. I corpi a terra, la disperazione delle donne e le urla dei bambini testimoniando un attacco che ha strappato via 16 vite innocenti, tra cui 10 bambini, mentre erano in attesa di aiuti fondamentali. Un reportage che scuote le coscienze e invita a riflettere sulla drammatica realtà di questa crisi.

Il video, a tratti con immagini molto crude, mostra gli istanti appena successivi al raid israeliano a Deir al-Balah, nella zona centrale di Gaza, che che questa mattina ha ucciso 16 persone, tra cui 10 bambini. L’attacco ha colpito una folla radunata per ricevere integratori nutrizionali per bambini. Nel video si vede l’aria ancora satura di polvere e fumo, con molti corpi a terra, si sentono le urla dei bambini terrorizzati e delle madri con in braccio i figli feriti o uccisi. “Siamo sconvolti – ha commentato la direttrice generale dell’Unicef Catherine Russell – L’assistenza veniva fornita da Project Hope, un’organizzazione partner dell’Unicef, alle famiglie che ne avevano un disperato bisogno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Raid sulle persone in attesa di aiuti a Gaza, le immagini dopo l’attacco: i corpi a terra e la disperazione delle donne

In questa notizia si parla di: raid - persone - gaza - immagini

