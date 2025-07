Ultimissime Inter LIVE | nerazzurri in pressing su Leoni l’agente di Lautaro in sede

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 10 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI' 9 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 8 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 7 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 6 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di SABATO 5 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di VENERDI' 4 LUGLIO.

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - Benvenuti su Ultimissime Inter Live! Qui troverete tutte le notizie più importanti riguardanti la nostra amata Inter, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

L'#Inter ha preso una decisione su #Calhanoglu Come riportato da Sky Sport il turco non lascerà i nerazzurri per offerte inferiori ai 30 milioni di euro È il prezzo giusto per il centrocampista?

Finale da incubo per i nerazzurri, il PSG gliene fa cinque e diventa Re d'Europa; I dubbi di Nico Paz e il pressing Inter: per i nerazzurri è l'ora di affondare...; Inter, a Pressing scoppia la lite in diretta tv sulle colpe di Inzaghi.

Marco Asensio si può allontanare dall'Inter: spunta il Fenerbahce. Pressing nerazzurro su Leoni - Lo spagnolo si era proposto sia al Milan sia ai nerazzurri, ma per entrambi il problema è sempre stato l'ingaggio del ... Da msn.com

Mercato Inter, permanenza o cessione per Frattesi? Marotta ha già deciso - Le ultimissime notizie sulla squadra nerazzurra Tommaso Vottero In questi giorni lontani dai campi di gioco la ... Scrive msn.com