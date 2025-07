Leo Turrini attacca | Ferrari non è solo colpa di Vasseur | problema di metodo Vigna conosce poco le dinamiche della F1?

Leo Turrini non lascia spazio a fraintendimenti: nella sua ultima apparizione su OA Sport, l’analista si scaglia contro Ferrari e la gestione di Vasseur, sottolineando come il vero problema sia un metodo poco efficace. Tra critiche e analisi, Turrini mette in discussione anche la conoscenza delle dinamiche della F1 da parte di Vigna, evidenziando come le strategie possano fare tutta la differenza tra vittoria e delusione. Ma cosa ci rivela realmente questa situazione?

Leo Turrini è stato ospite dell'ultima puntata di Motor News, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, e si è soffermato sulla notizia più sorprendente del GP di Silverstone, ovvero il terzo gradino del podio conquistato da Nico Hulkenberg con la Kick Sauber: " Dopo aver visto sul podio la "Binotta". Cos'è la Binotta? Chiariamolo per i più distratti. C'è una macchina che si chiamava Sauber e in futuro si chiamerà Audi, ora non ho capito che etichetta abbia, forse Stake che però non so cosa voglia dire. Siccome c'è in mezzo Binotto, allora per me è la Binotta Verdona. Questo podio con quel ragazzino a cui ho visto fare una pole nel 2010.

