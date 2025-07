MX2 | Langenfelder può allungare nuovamente in Finlandia Adamo costretto a reagire

Dopo l’emozionante sfida di Matterley Basin, il Mondiale MX2 si prepara a riscattarsi in Finlandia, dove i campioni sono chiamati a dare il massimo sul suggestivo circuito di Iitti-KymiRing. Con Simon Langenfelder ancora leader, ogni giro sarà una battaglia per conquistare punti preziosi e avvicinarsi alla vetta. La gare di Finlandia promette spettacolo, intensità e sorprese: un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motocross.

Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, disputato nello storico circuito di Matterley Basin due settimane fa, il Mondiale MX2 è pronto a vivere una nuova tappa del calendario. Sarà il GP di Finlandia, tredicesimo appuntamento stagionale, a mettere nuovamente di fronte i migliori piloti della categoria MX2. Sul circuito di Iitti-KymiRing, saranno messi in palio punti importantissimi in chiave classifica piloti, sempre guidata da Simon Langenfelder. Il tedesco, alla guida della sua KTM, ha fatto bottino pieno in Gran Bretagna, conquistando tutti i punti a sua disposizione. Il teutonico ha dominato entrambe le gare, riuscendo anche ad imporsi sabato nella Qualifying Race.

