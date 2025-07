Olivo Barbieri | suggestioni cinesi in mostra a Torino

Le Gallerie d’Italia di Torino accolgono fino al 7 settembre 2025 una straordinaria mostra dedicata a Olivo Barbieri, uno dei maestri più innovativi della fotografia contemporanea. Con oltre 150 scatti, il fotografo italiano cattura le suggestioni e le trasformazioni della Cina, offrendo uno sguardo unico e coinvolgente su tre decenni di evoluzione urbana e culturale. Un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio visivo tra passato e presente.

Sono le Gallerie d'Italia di Torino ad ospitare (sino al 7 settembre 2025) un'affascinante retrospettiva di Olivo Barbieri, fra gli autori più innovativi e originali della fotografia internazionale contemporanea. Esposte oltre 150 immagini, sintesi organica della ricerca che Barbieri ha dedicato alla Cina e alle sue trasformazioni architettoniche, urbanistiche e culturali in un arco temporale lungo oltre trent'anni, dai fatti di Piazza Tienanmen al 2019.

Sempre in trasformazione, avanguardia pulsante dell'Estremo Oriente, la Cina del nuovo millennio è da tempo meta fotografica d'indagini del paesaggio antropico. Qui si ascolta il futuro. Olivo Barbieri, fotografo italiano, curioso osservatore dei cambiamenti degli scenari contemporanei, dedica all'Impero Celeste molti viaggi in tre decenni ora raccolti nella mostra: Olivo Barbieri. Spazi Altri alle Gallerie d'Italia di Torino, fino al 7 settembre. - scoprire nuove prospettive e raccontare i mutamenti di un mondo in rapido divenire. Attraverso il suo sguardo, la Cina del nuovo millennio si rivela come un paesaggio in continua evoluzione, una frontiera di innovazione e tradizione che affascina e sfida l’osservatore.

