Inter U23 i nerazzurri alla ricerca di rinforzi per la seconda squadra | occhi su quel talento della Serie B!

L'Inter U23 punta a rinforzare la propria rosa per affrontare con successo la prossima stagione di Serie C, e il nome che circola con insistenza è quello di Patrick Nuamah. Questo giovane centrocampista italo-ghanese, classe 2005, sta attirando l’attenzione grazie alle sue qualità tecniche e al potenziale di crescita. Una mossa strategica per consolidare il futuro nerazzurro, ma anche un segnale chiaro delle ambizioni del club in campo di giovani talenti.

Ecco di chi si tratta. L’ Inter U23 si prepara a rafforzare la sua seconda squadra in vista della partecipazione al campionato di Serie C della prossima stagione, e uno dei profili che sta suscitando particolare interesse è quello di Patrick Nuamah. Il centrocampista italo-ghanese, classe 2005, è un talento che ha già avuto esperienza nelle categorie superiori e ora si trova svincolato dopo aver trascorso la passata stagione al Brescia, in Serie B. Nuamah, che può essere impiegato sia come centrocampista che come esterno d’attacco, ha attirato l’attenzione di vari club di Serie B, ma sembra che sia molto vicino a intraprendere una nuova avventura con la formazione Under 23 dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, i nerazzurri alla ricerca di rinforzi per la seconda squadra: occhi su quel talento della Serie B!

In questa notizia si parla di: seconda - squadra - serie - inter

Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione! La seconda esperienza in bianconero è ai titoli di coda: c’è già una squadra per il suo futuro. I dettagli - Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue della Juventus, annuncia la sua partenza a fine stagione.

Seconda Squadra #Inter Determinante I giocatori più forti che escono dalla primavera e soprattutto i loro agenti preferiscono che giochino in prestito in serie A (sq. medio-bassa classifica) o max in serieB (magari in sq.di vertice) Escludono la serie C pur se è " Vai su X

Vicenza, accordo con l’Inter Under 23: Vecchi sarà il nuovo allenatore della seconda squadra nerazzurra Vai su Facebook

Inter U23 in Serie C 2025/26: via libera dopo l'esclusione della Spal; Inter Under 23 in Serie C: la seconda squadra nerazzurra subentra al posto della SPAL; Inter Under 23: torna Stante, la scelta per la porta.

Inter seconda squadra in Serie C: Milan spera nel ripescaggio | Inter-News - Mentre l’Inter con la sua seconda squadra è pronta al debutto, il Milan Futuro è retrocesso in ... Lo riporta inter-news.it

Seconde squadre, dopo l'Inter può arrivarne un'altra - L’Inter è pronta a lanciare la sua squadra Under 23, diventando così il quarto club di Serie A ad adottare questo modello, dopo Juventus, Atalanta. Riporta ilbianconero.com