Noale in festa con la Notte Rosa | musica shopping e magia sotto le stelle

Noale si prepara a vivere una serata indimenticabile sotto le stelle, tra musica, shopping e magia. La Notte Rosa trasformerà il centro cittadino in un caleidoscopio di colori e emozioni, creando un’atmosfera unica che coinvolgerà residenti e visitatori. Un’occasione speciale per scoprire le meraviglie di Noale, godersi momenti di svago e condividere la bellezza di una notte all’insegna della convivialità e del divertimento. Non mancate!

Il centro cittadino di Noale è pronto ad accendersi di colori e musica con la Notte Rosa, in programma sabato 12 luglio a partire dalle ore 20. L’evento si inserisce nel calendario delle Notti Colorate del Miranese, ed è promosso da Confcommercio del Miranese, Comune di Noale e Distretto del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: noale - notte - rosa - musica

Musica live, spettacoli e centro storico in festa con i saldi estivi e i negozi aperti fino a tardi per la “Notte Rosa” di Noale. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento Vai su Facebook

Noale in festa con la Notte Rosa: musica, shopping e magia sotto le stelle; La Notte Rosa 2025 a Noale; La notte di Noale si tinge di rosa con musica, danze, shopping e arte.

Notte Rosa Milano 2025: tre giorni di party open air con musica, street food e mercatini vintage - Meta Facebook Codice di tracciamento di Facebook Pixel per monitorare le conversioni e creare segmenti di pubblico. Come scrive mentelocale.it

Notte Rosa, che spettacolo. Musica e concerti dall’alba - MSN - Il Comune, con Ferrara Tua e il Comunale, aderisce anche quest’anno al progetto “La Notte Rosa ... Si legge su msn.com