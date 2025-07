Processo a Ciro Grillo i difensori all’assalto | La ragazza non è credibile Lunedì la sentenza

Il processo a Ciro Grillo si avvicina alla svolta decisiva: senza rinvii, con un’accelerazione inaspettata, i giudici di Tempio Pausania si preparano a emettere la sentenza già lunedì 14 luglio. Mentre gli avvocati difendono strenuamente il loro cliente, la credibilità della giovane accusatrice resta al centro del dibattito. È una battaglia legale che potrebbe cambiare le sorti di questa delicata vicenda, e tutto si deciderà tra pochi giorni.

Nessun rinvio del processo sul presunto stupro di gruppo in Costa Smeralda, anzi una accelerata. I giudici del tribunale di Tempio Pausania hanno aggiunto giovedì 10 luglio una quarta udienza per lunedì 14 luglio; quando dovrebbero entrare in camera di consiglio per poi emettere la sentenza, probabilmente nella stessa giornata. Il rischio di uno stop è stato scongiurato. Il collegio presieduto da Marco Cocco ha infatti respinto le richieste della difesa per uno slittamento motivato dall'esigenza di studiare l'ultima corposa memoria – circa 650 pagine – presentata alcuni giorni fa dai legali di parte civile.

