Garlasco a Chi l' ha visto la rivelazione del colonnello | Cosa si sente nella telefonata ai soccorsi

Garlasco torna al centro dell'attenzione con una rivelazione sconvolgente del colonnello Gennaro Cassese, ospite di "Chi l'ha visto?". Ricostruendo quegli istanti cruciali, Cassese rivela cosa si odiva nella telefonata ai soccorsi e il suo immediato confronto con Alberto Stasi. Un racconto che potrebbe cambiare le prospettive sul tragico omicidio di Chiara Poggi, portando alla luce dettagli inediti e sorprendenti. La veritĂ potrebbe essere ancora piĂą vicina.

Chi l'ha visto torna a parlare dell'omicidio di Garlasco. Nella puntata in onda mercoledì 9 luglio su Rai 1, è il colonnello Gennaro Cassese a dare la sua versione dei fatti. All'epoca in servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Vigevano che giunsero in via Pascoli insieme a quelli di Garlasco dopo la telefonata di Alberto Stasi in caserma. Fu proprio Cassese a trovare il fidanzato di Chiara Poggi seduto davanti alla villetta. "Sul marciapiede, all'altezza del cancello pedonale. Era vicino a un carabiniere della stazione di Garlasco. Mi feci raccontare in breve da lui la storia e mi chiese se poteva entrare per farmi vedere il percorso che lo avevo portato a Chiara.