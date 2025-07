Le proteste pro-Pal Sechi | Difendo il free speech ma Libero non è servo di nessuno

In un contesto in cui la libertà di espressione è sacra, è fondamentale distinguere tra diritto di opinione e limiti etici. La protesta di questa mattina sotto la sede di 'Libero' ha acceso un dibattito acceso: fino a che punto può spingersi il confronto senza ledere valori fondamentali? Mario Sechi, direttore di 'Libero', chiarisce con fermezza la nostra posizione, sottolineando che il rispetto per l'esistenza di Israele e la lotta contro l'antisemitismo sono priorità irrinunciabili.

"La libertà di opinione è sacra, noi difendiamo il free speech, ma nel caso di Israele, del suo diritto di esistere e dell'antisemitismo abbiamo una posizione netta". In un colloquio con l'Adnkronos il direttore di 'Libero' Mario Sechi, commenta l'episodio di protesta di un gruppo di manifestanti ProPal di questa mattina, quando militanti di 'Potere al Popolo' e 'Cambiare Rotta' si sono riuniti sotto la sede di 'Libero' e del 'Giornale' a Milano. "Nel caso di 'Potere al Popolo' e Cambiare rotta' quello che non funziona è il linguaggio, che arriva a definire un giornale come Libero 'servo' di non si sa bene chi, tra l'altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Le proteste pro-Pal, Sechi: "Difendo il free speech, ma Libero non è servo di nessuno"

