Ricostruzione Ucraina Mattarella | Ue è per un mondo libero e contro ogni sopraffazione

In un mondo in rapido cambiamento, la ricostruzione ucraina si fa simbolo di speranza e resilienza. Il Presidente Mattarella e l’UE riaffermano il loro impegno per un futuro libero da sopraffazioni, promuovendo pace, sicurezza e solidarietà tra i popoli. In questa sfida globale, l’Europa si erge a baluardo dei valori fondamentali, contrastando le politiche di aggressione e difendendo un mondo più giusto e aperto a tutti.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "L'Unione Europea, ribadendo la sua stessa ragion d'essere contro politiche di potenza, è chiamata a ribadire la volontà di sviluppare un mondo interconnesso, sicuro, prospero, libero" contro "le volontà di sopraffazione da parte di potenze più armate per imporre il proprio dominio agli altri popoli. Politiche antagonistiche e di aggressione che esprimono la parte sbagliata della storia", lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiudendo la prima giornata della Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina. “E' stato un esercizio coinvolgente aver organizzato insieme all'Ucraina questa conferenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ricostruzione Ucraina, Mattarella: Ue è per un mondo libero e contro ogni sopraffazione

In questa notizia si parla di: ricostruzione - ucraina - mattarella - mondo

Ucraina, incontro Mulè-Alieksieiev: Parlamenti decisivi per processo ricostruzione e adesione all’Ue - In un incontro significativo a Montecitorio, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha dialogato con il deputato ucraino Serhii Alieksieiev.

Roma si prepara a ospitare la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Zelensky nel frattempo è stato ricevuto da Mattarella e da Leone XIV #EuropeNews Vai su Facebook

#Zelensky è da ieri a Roma per la Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina; subito dopo il suo arrivo è stato ricevuto a Castel Gandolfo da Papa Leone. Nel pomeriggio, poi, è salito al Qurinale @Valerusso39 #GR1 Vai su X

Ucraina, Mattarella: 'Dalla conferenza di Roma un messaggio chiaro, Kiev non è sola'; Meloni: «Impegni da oltre 10 miliardi a Conferenza Ucraina». Mattarella: «Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola»; Mattarella alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina.

Ucraina, Mattarella: non arrendersi a sopraffazione, Kyev non è sola - (askanews) – “Oggi più che mai è cruciale far sì che Kyev avverta che non è sola in questo delicato passaggio” mentre sono in corso trattative di pace e “questo messaggio è il primo sign ... Riporta askanews.it

Meloni: «Impegni da oltre 10 miliardi a Conferenza Ucraina». Mattarella: «Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola» - Doveva essere l’appuntamento per dare impulso concreto alla rinascita dell’Ucraina a seguito di una tregua. Scrive ilsole24ore.com