La Cina è l’elefante nella stanza | l’Europa conservatrice alza lo sguardo e ridisegna la sua rotta

La Cina, l'elefante nella stanza, emerge come protagonista invisibile ma dominatrice nel panorama europeo. A Napoli, il 10 luglio, il panel di apertura della tre giorni dei conservatori europei ha acceso i riflettori su questa realtà , rafforzando l'importanza di una politica concreta e lungimirante. Con il Mediterraneo al centro, si delinea un nuovo scenario: è tempo di ridisegnare le rotte e le regole che guideranno il futuro dell’Europa.

C’è chi parla d’Europa e chi la costruisce. A Napoli, il 10 luglio, il panel di apertura della tre giorni dei conservatori europei, dal titolo “ Nuove rotte, nuove regole: il commercio e la sicurezza dell’Europa ”, ha avuto il merito di riportare la politica alla concretezza: mappa alla mano, nemici reali e parole importanti. Una su tutte: “La Cina è l’elefante nella stanza”. Il Mediterraneo al centro. La frase, pronunciata durante il confronto geopolitico, ha segnato un punto fermo: mentre troppi fingono di non vedere, l’espansionismo cinese avanza. Dai poli alle rotte marittime, dalla minaccia digitale a quelle reale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “La Cina è l’elefante nella stanza”: l’Europa conservatrice alza lo sguardo e ridisegna la sua rotta

