Freddato con 3 colpi di pistola il killer si difende | Non ne so nulla sono innocente

In un caso che scuote la cronaca locale, Umberto D’Angelo si professa innocente dopo essere stato accusato di omicidio. Con poche parole e tanta determinazione, l’uomo nega ogni coinvolgimento nel tragico episodio avvenuto ad Aversa. La vicenda si fa ancora più intricata mentre gli inquirenti cercano di fare luce sui fatti. La verità, forse, sta per emergere, e noi restiamo alla finestra per seguire ogni sviluppo.

“Non ne so nulla. Sono innocente”. Poche parole quelle pronunciate da Umberto D’Angelo, 65enne, accusato dell’omicidio di Catalin Ionita, di 45, avvenuto in un ex distributore di carburante tra viale della Libertà e viale Kennedy ad Aversa. D’Angelo, assistito dagli avvocati Giovanni e Michele. 🔗 Leggi su Casertanews.it

