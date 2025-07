Respinto il ricorso di Marine Le Pen dalla Corte Europea | divieto di candidatura per cinque anni La leader di Rn non si arrende

La battaglia politica di Marine Le Pen si fa ancora più aspra: la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il suo ricorso, confermando il divieto di candidatura per i prossimi cinque anni. Una decisione che ha scosso il panorama politico francese e internazionale, rafforzando le sfide che la leader del Rassemblement National deve affrontare. Ma la sua determinazione non si ferma qui: Marine Le Pen non si arrende e...

Niente da fare per Marine Le Pen. La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha respinto la richiesta della leader del Rassemblement National di annullare il divieto che le impedisce di candidarsi alle elezioni per i prossimi cinque anni. Il provvedimento, definito dalla stampa francese come una vera e propria “condanna a morte politica”, è stato imposto dai giudici francesi a marzo 2025 per l’uso illecito di fondi europei destinati all’attività del suo partito. Marine Le Pen proseguirà l’iter di appello. Nella sentenza la Corte di Strasburgo ha stabilito che la misura di ineleggibilità non rappresenta un “rischio imminente di violazione irreparabile” di diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come riporta il quotidiano Le Figaro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Respinto il ricorso di Marine Le Pen dalla Corte Europea: divieto di candidatura per cinque anni. La leader di Rn non si arrende

